Purusinos piden ayuda para regresar a casa

“Nuestros paisanos no quieren que regresemos porque dicen que llevaremos el virus, es mentira, nosotros estamos sanos. ¿Dónde están los consejeros?, no los conocemos, en campaña nomás, cuando querían nuestros votos aparecían”, señaló Nicassio.

“Somos como sesenta personas aquí, con hijos, la municipalidad trae víveres semanalmente, pero eso no es suficiente, no nos alcanza. Nosotros queremos retornar a nuestras comunidades actualmente recibimos apoyo del alcalde, sin embargo tenemos dificultades para poder seguir con nuestra alimentación”, aseguro Wilder Meléndez.

No hay vuelos, seguimos esperando ya más de cinco meses, desde que inició la pandemia no hay nada qué comer” aseguró, Nicasio Meléndez, coordinador la Casa Albergue de Pucallpa, ubicado en el jirón Los Cedros.

