Vizcarra en Arequipa: ¿qué pasó en la accidentada visita al hospital y por qué protestan médicos y familiares?

Eloy Soto informó que al menos hasta el domingo había 28 pacientes esperando en las carpas a que se desocupe una cama. El problema se agudiza porque hay menos personal disponible debido a contagios y algunos no tienen pagos, según denuncia Soto. En Cuarto Poder, dijo anoche que hay capacidad para 100 camas que aún no han sido entregadas por el Gobierno Regional de Arequipa. “Esto es incapacidad de nuestras autoridades, tanto de la dirección general de la gerencia regional y del gobierno regional”, agregó.

