CAMBIO MINISTERIAL EN CRISIS

En estas condiciones sin pena ni gloria cesa el Gabinete presidido por Vicente Zevallos, que hizo oídos sordos con el aval del Presidente Martín Vizcarra, a múltiples aportes referidos a la no paralización total de la economía y a la estrategia para enfrentar la pandemia, que continúa haciendo dolorosos estragos en nuestra población, al no haberse acorralado el coronavirus.

You May Also Like