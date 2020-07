¿El dióxido de cloro elimina el coronavirus? “Este químico es tóxico y puede causar insuficiencia renal”

“[El clorito de sodio] tiene una serie de compuestos parecidos a los desinfectantes y a la lejía. Puede servir para limpiar superficies, pero no te va a ayudar en el uso personal en el cuerpo porque es tóxico. Por ahí no va la cosa. También hay algunas personas que dicen que debemos hacer gárgaras con ciertos productos, pero eso tampoco sirve, las gárgaras no matan al virus, menos aun cuando se usan compuestos que nos son viricidas”, explica a El Comercio Alfonso Zavaleta, médico especialista en farmacología y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

“Health Canada no ha aprobado ningún producto de salud que contenga clorito de sodio para consumo humano. Como tal, la venta de productos MMS no está permitida por la Ley de Alimentos y Medicamentos y sus Reglamentos. Health Canada ha advertido a los canadienses sobre los graves riesgos para la salud que representan estos productos y ha tomado medidas para eliminarlos de la venta en varias ocasiones”, se lee en un informe de 2018.

