Martín Vizcarra sobre vacuna contra la COVID-19: “No la vamos a tener antes de fin de año”

“Satisfacción por los avances que están teniendo la vacuna contra el virus. Básicamente vienen de tres potencias en tecnología en la ciencia, está Reino Unido, China y Estados Unidos. Nos dan a entender que están avanzando la vacuna tan ansiada para que la ciudadanía tenga inmunidad respeto al COVID-19 . Pero, si bien los avances son satisfactorios y alentadores, hay que ser totalmente sinceros, no vienen en el corto plazo. Algunos creen que porque entran a la fase tres de la fórmula , que la vamos a tener en dos o tres meses. No, los felicitamos por el gran avance que está haciendo la ciencia a nivel mundial, pero la vacuna no la vamos a tener antes de fin de año”, señaló el jefe de Estado en conferencia de prensa.

