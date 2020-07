Padre exige información de hijo accidentado en carretera

El padre refiere, al no notar cambios en la atención médica para su hijo, junto a sus familiares trataron de trasladarlo a una clínica privada, sin embargo, según mencionó a este medio no lo pueden hacer debido a que los médicos se habrían opuesto.

La colisión se habría producido cuando Neftalí Santa Cruz Reyes se dirigía a su vivienda en su moto lineal, sin embargo, no se habría percatado de un perro caminando por la vía. El can se habría cruzado frente a la su unidad, impactando fuertemente contra la pista, causándole fuertes contusiones.

You May Also Like