LA CARRERA DE CELIA

Es tiempo de levantarse, no solo de acusar, sino también de recapitular nuestra acción ciudadana, mediante la vigilancia social, para alertar y no solo lamentar.

La responsabilidad de las autoridades es tan igual como de la población, porque la solución no está solo en hospitales esperando a todo dar, nunca será suficiente, no lo es siquiera en los países del llamado primer mundo. Somos los que debemos evitar el contagio, Celia ha dicho que su esposo sólo tuvo contacto con un soldador que fue a su casa a realizar un trabajo, claro hubo el momento del contagio y él es actualmente el símbolo de la falencia en los servicios de salud que no responde cuando se le toca la puerta, como muchos a la vez, podríamos compararlo con la muerte de Glider Ushñahua, rogando atención.

