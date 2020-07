Las dañinas consecuencias en la salud por el consumo de dióxido de cloro y warfarina

“El dióxido de cloro es un producto irritante para las mucosas gástricas. No se puede consumir, no es un producto de uso medicinal, ni siquiera entra en el grupo de medicamentos. Es un químico desinfectante y también se usa como un potente blanqueador en las imprentas”, explicó el especialista.

“El consumo de dióxido de cloro o clorito de sodio puede causar graves daños a la salud de las personas pues no se trata de un medicamento sino de un poderoso agente blanqueador, por lo tanto, no cura ninguna enfermedad”, advirtió la Digemid.

