“Estamos preparados para cubrir todos los gastos del equipo”

El mal momento económico que vive la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no le es ajeno a los clubes que podrían participar en la etapa nacional de la Copa Perú, y es que, ante una posible reanudación del fútbol macho, también trae a consecuencia la pregunta, sobre ¿qué pasaría si la FPF no puede cubrir los gastos de los equipos? ¿los clubes asumirán los gastos que implica la vuelta de la Copa Perú? ¿el conjunto colegial está preparado para asumir esos gastos?

