No se presentó a Sesión de Concejo citado por el JNE

La regidora del Distrito de Atalaya, Karol Trigoso, manifestó su preocupación por el comportamiento del Alcalde del mismo Distrito, Adelmo Guerrero Enciso, quien viene haciendo caso omiso al pedido del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del Perú, puesto que no se presentó a una Sesión de Concejo por parte del JNE.

Cabe informar que en la resolución 0147-2020 del JNE, se le convocó de manera urgente a una Sesión de Concejo para ver el tema del pedido de vacancia, donde se estableció como plazo máximo el 22 de julio del 2020. Habiendo pasado la fecha máxima establecida, no hay pronunciamiento alguno por parte del alcalde de la mencionada provincia.

Según fuentes del mismo municipio, indicaron que esta convocatoria no tendría plazo establecido, ya que la Resolución no ha sido enviada de manera física a la Municipalidad de Atalaya, justificando que no puede darse un plazo máximo a un documento que no ha sido recepcionado.

Por su parte, el Regidor Giner Retuerto, manifestó que, en lo que dura el Estado de Emergencia, todo documento debe ser recepcionado y enviado de manera virtual. Por lo que la resolución, al haber sido recepcionado virtualmente, actúa como un medio oficial de recepción, por lo que ya se habría vencido el plazo de los 15 días para llevar a cabo esta Sesión de Consejo.

Sólo queda esperar hoy el pronunciamiento del JNE ante la falta grave que estaría cometiendo la autoridad municipal. Las acciones a tomar del JNE, se darían a través de su procurador, quien debe interponer una denuncia penal al Alcalde por el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad.

GABRIELA SÁNCHEZ