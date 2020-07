Gas doméstico mantiene precios entre 29 a 35 soles

Estos precios no son regulados por Osinerming, puesto que cada establecimiento o punto determinaría su precio de venta final, además, sin mencionar que muchos de estos establecimientos no entregan boletas de venta.

El precio del balón de gas doméstico de 10 kilos es comercializado a costo final escandaloso porque no reflejaría el valor real de la materia contenida de gas de Camisea, un recurso peruano cuyo precio no debería superar los 20 soles, es lo que reclaman diversas organizaciones del país.

