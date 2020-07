MENSAJE PRESIDENCIAL

EL presidente Martín Vizcarra dio su último mensaje a la nación por Fiestas Patrias ante el Congreso, ausente de autocriticas y llamando a la unión de los peruanos, justamente lo que no hizo en sus mensajes del 2018 y 2019 en que se centró en enfrentar al Congreso, hoy ya no lo hizo al estar desarmado, el artículo 134 de la Constitución le impide disolverlo en el último año de su mandato.

You May Also Like