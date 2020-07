‘No me sigan llamando asesino, porque yo no he matado al joven’, es lo que básicamente está escribiendo a varias mesas de redacción tanto, televisiva y medios de redes sociales locales, que en su momento apelaron al adjetivo calificativo.

Paul Guerra Méndez, el expolicía considerado el responsable de atropellar al chef Xin Tang, que falleció tras permanecer once días en estado inconsciente, ha respondido a los medios de comunicación asegurando no ser un asesino.

