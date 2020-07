Las clases presenciales en Ucayali no están garantizadas

Asimismo, el titular de la UGEL, indicó la posibilidad que el estudiante repita el año escolar es nula, debido que más de 42 mil estudiantes a nivel de provincia no están recibiendo las clases virtuales, pues todos no tienen acceso a los instrumentos tecnológicos necesarios.

Aunque esta medida consiste en jornadas pedagógicas interdiarias o de dos días a la semana, la exposición de los niños suele ser considerable. Sobre este particular, Joel Córdova Bardales, director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Coronel Portillo, manifestó que no está garantizado el reinicio de las clases en esta jurisdicción.

You May Also Like