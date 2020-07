Portal Web Gaceta Ucayalina celebra trece años

El medio digital Gaceta Ucayalina cumplió trece años y su director, José Montalvo recordó cómo fue que surgió esta iniciativa en el año 2007. “Este era el único medio digital de la Amazonía peruana que podías encontrar en Internet”.

“Lo primero que viene a mi mente es la huelga de los diez días que hubo en el 2007, justo cuando iniciamos la Gaceta Ucayalina. Recuerdo que comenzamos con un pequeño blog, que luego fue convirtiéndose en una página web con noticias primero de la región Ucayali” indicó Montalvo.

Además, nos narra que esta iniciativa surgió debido a que en Pucallpa no había ningún medio digital de noticias. “Cuando llegué a Pucallpa, no había ningún medio digital, entonces me dije ¿Por qué no hacerlo? Así nació la idea de crear este medio. A inicios fue difícil, porque nadie me daba un centavo por la Gaceta Ucayalina, pero soy perseverante y no me detuve hasta lograr de esto un éxito”, mencionó.

Sobre su crecimiento en redes dijo, “así es como se inicia la consolidación de nuestra pequeña empresa periodística familiar, el cual desde hace 3 años nos propusimos crear la radio y la televisión online, el cual ahora ya contamos con esas plataformas. Somos referentes de algunos medios nacionales e internacionales, tenemos alianzas estratégicas con el JNE TV y Andina”.

Sobre la afectación de la pandemia del nuevo coronavirus, contó que al iniciar este año 2020, tenía en mente muchos proyectos, que se truncaron sobre todo económicamente, pero pese a ello continúan informando sin parar ningún día con el apoyo de su familia y colaboradores que no han desmayado en esta labor diaria de informar y dar a conocer las noticias no solo de la selva peruana sino también de todo el mundo.

Asimismo, indicó se siente agradecido con la tecnología que día a día va avanzando, ya que este fue un medio importante para hacer que llegue a los lugares más recónditos de nuestro país las noticias de este medio virtual.

“Con la ayuda de la tecnología y el boom de las redes sociales y nuestra aplicación web, hemos llegado mucho más lejos, miles de lectores ven nuestro Portal de Noticias, el cual cuenta con un diseño intuitivo para navegar por ella sin ningún problema, además, diariamente, enviamos un resumen a más de 100 mil suscriptores”.

Por otro lado, nos dio a conocer que, a través de los años, este medio ha recibido reconocimiento al igual que su persona. “Hemos recibido reconocimiento del Congreso (Parlamento Andino) dos veces, uno por nuestro medio y otra personalmente”.

Sobre este aniversario precisa, “al cumplir 13 años nos sentimos complacidos de seguir informando, y agradecidos por el apoyo constante de muchos colaboradores de diferentes regiones no solo de la selva sino de todo el Perú. Queremos agradecer por los cientos de saludos que llegaron a nuestros correos, en texto, fotos y videos de instituciones, empresas, colaboradores, y lectores de nuestro medio digital”.

GABRIELA SÁNCHEZ