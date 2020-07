¿Qué entendimos del discurso presidencial?

El presidente de la República, Martín Vizcarra dirigió este martes 28 de julio su tercer y último Mensaje a la Nación en el cual solo ocupó un párrafo de las 29 páginas de su discurso para anunciar el plan de intervención 071-2020 en comunidades indígenas y centros poblados rurales de la Amazonía. Una inversión de 211 soles por persona.

No exageramos si decimos que entrevistamos varias docenas de personas; pero, la gran mayoría de ellas afirmaban no haber escuchado el extenso discurso del mandatario. Sólo un par de las personas entrevistadas afirmaron haber visto el mensaje y comentaron lo sucedido.

Al respecto el profesor Luis Baldeón señaló “No he entendido nada porque a veces el Presidente dice una cosa y al rato otra. Todos los aportantes de la ONP esperábamos que hablará sobre eso, pero ni una sola palabra le dedicó y eso me dio a entender que a este gobierno poco o nada le interesa el bienestar de la población”,

Por su parte Lizardo Soria, profesional administrativo del sector educación indicó “Ese mensaje estaba muy pobre, no habló de ningún aumento para el magisterio, o para la policía más que todo, ni para los militares que han sufrido en esta pandemia, ni qué hablar del sector salud no hay un aumento de sueldo”.

Agregó “Esperamos que el bono llegue a las familias que más lo necesitan, pero, ¿cómo sabremos eso? Porque hay mucha gente que no tienen celular para estar alerta de ese dinero que llegará”.

Una ciudadana que prefirió no revelar su nombre dijo “No pasa nada con ese Presidente, ni siquiera fue un buen mensaje. Para mí no ha dado ningún punto interesante más allá de lo que ya se sabe en su largo e inacabable discurso. No mencionar a la Amazonía reflejó su poca preocupación por nuestro desarrollo”.

Todos los detalles de lo que fue esta maratónica jornada buscando a ciudadanos aún interesados en el Mensaje Presidencial de 28 de julio podrá verla escaneando con su celular el código QR aquí al lado.

PABLO SALAS