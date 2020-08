‘Azangarito’ más vivo que nunca

Una vez acordado el pago por el falso servicio, se comprobó que en este caso, la tarjeta de propiedad que entregan no es confiable, entonces no garantizan que funcione o sea válido. El duplicado de la tarjeta de propiedad que se mandó a hacer en uno de estos locales, a simple vista se nota que es falsa, por lo tanto, al momento de la intervención policial puede ser fácilmente detectado y es más seguro que enfrenten cargos penales por utilizar documentación falsa.

A vista y paciencia de todas las autoridades, el cliente es captado por jaladores que ofrecen “copias, tipeos y otros trabajos”, ingresan al local, por cierto incómodo, donde no respetan ni el distanciamiento social. Solicitan los datos y no los corroboran, luego pactan el precio y ofrecen descuentos por pandemia. En sus impresoras se fabrican todo, sólo es requisito recordar el número de placa, y se encargan de la ficha Sunarp, firma del notario, para quedar expedito la tarjeta de propiedad.

Hacer un trámite para sacar tarjeta de propiedad vehicular es uno de los trabajos que realizan estos vivos, le entregarán boleta a insistencia y no será por los servicios que pagó, sino por otro cualquiera. Además, la entrega del documento no lo hacen en el mismo local, sino que el bulevar es su pasadizo para alcanzar el servicio al cliente, como estrategia para pasar desapercibido y no alarmar a los policías.

