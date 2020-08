Doky regresó con su familia gracias a Diario Ímpetu

“Para mí fue una alegría encontrar a mi Doky y gracias al diario lo tengo conmigo de nuevo. Espero que esto sirva como ejemplo a muchas personas que buscan a su mascota, les aconsejo que no pierdan la fe y no se rindan en buscar a sus mejores amigos. A veces hay personas inescrupulosas que juegan con la vida de un animal, pero le digo a la población que la justicia existe y crean en Dios.”, finalizó.

Rosa Vela Acuña, cuenta lo que sucedió: “Al día siguiente de la publicación en el diario, me llamó una chica que me contó que le vendieron a mi perrito, y que lo tenía en su casa en Manantay, me pidió dinero para poder recuperarlo y pagué porque mi mascota era más importante.”, dijo.

You May Also Like