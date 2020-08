Mincul presentó alcances de su Política Nacional de Cultura

Fortalecimiento del desarrollo sostenible de las artes e industrias culturales “ Necesitamos mejores estadísticas que nos permitan fijarnos metas con indicadores sólidos, pues como ven solo existen cifras apenas del 2007 con relación al aporte que hacen las industrias culturales al producto bruto interno de nuestro país, y creo que siendo así, sabemos que hay muchas personas en diferentes regiones que no pueden desarrollar sus actividades en lo que es cultura, ellos abarcan un enorme valor, no solo artística y cultural, sino también económica”

”Ahí también hay cifras que revelan que no hay tanto interés por participar muchas veces de estas expresiones pero en muchos casos se debe a la falta de oferta que podamos tener o a que los servicios que brindamos no es necesariamente llegan a la mayor parte de la población”

Mediante encuesta nacional en materia de la discriminación, se vieron cifras que verdaderamente preocupantes en la medida que la propia persona sentía que por su propio origen o auto identificación étnica en muchos casos no recibía, o no podía acceder a los servicios públicos con igualdad de oportunidades.

