Chavo del 8: ¿Por qué “Chespirito” dejó de emitirse a nivel mundial?

La cadena de televisión mexicana Televisa, que lidera Emilio Azcárraga Jean, retiró las producciones del fallecido comediante, según informó Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito.

El fallecido comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, conocido mundialmente como ‘Chespirito’, marcó época con exitosas producciones que lograron cautivar a grandes y chicos.

A lo largo de los años, y generación tras generación, series como: El Chavo del 8, El Chapulín Colorado, Los Caquitos, entre otras, ingresaron a los hogares con gran aceptación y las convirtieron en series de culto.

Con la muerte de Gómez Bolaños el 28 de noviembre de 2014 en Cancún, México, debido a complicaciones respiratorias, sus obras se siguieron emitiendo con normalidad, pero una noticia golpeó a los fanáticos.

‘El Chavo del 8′ fue retirado de las pantallas de América Latina a inicios del mes de agosto y en plena coyuntura de la pandemia del coronavirus.

¿Por qué se dejó de emitir El Chavo del 8?

Este tema se conoció luego de que el hijo de ‘Chespirito’, Roberto Gómez Fernández realizara una publicación a través de su cuenta de Twitter.

“Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos”.

La cadena de televisión mexicana Televisa, que lidera Emilio Azcárraga Jean, no llegó a un acuerdo con Roberto Gómez Fernández para la transmisión, luego de que terminara el contrato de alianza.

Si bien no es algo definitivo, la serie ha sido retirada de todos los canales oficiales por los cuales era emitido, y esto despertó la indignación y sorpresa de millones de fanáticos. Los pronunciamientos no se hicieron esperar.

Graciela Gómez, hija de ‘Chespirito’, se refirió acerca al tema e indirectamente aludió a la cadena televisiva Televisa.

“Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirme que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo. Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia”, escribió la joven también en Twitter.

Pero si existe una figura que ha estado en el ojo de la tormenta y envuelta en polémica tras la muerte de Chespirito es, sin duda, su última pareja sentimental, Florinda Meza.

La actriz no dudó en pronunciarse sobre la cancelación de la emisión del programa y de paso mostrarse inconforme por no ser parte de las conversaciones.

“¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, escribió en su cuenta de la red social.

Según lo expresado por los hijos del fallecido comediante, se trata de un tema netamente económico, que se espera llegue a buen puerto para que los fanáticos sigan disfrutando d ela gran obra de Gómez Bolaños.

EL DATO: Tras la muerte de Chespirito, la revista Forbes estimó que “El Chavo del 8”, que catapultó a la fama en países hispano parlantes a Gómez Bolaños, había reportado a Televisa unos US$ 1,700 millones hasta el 2014.

