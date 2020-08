Martín Vizcarra advierte al Congreso que la reforma universitaria “no se negocia”

El presidente de la República lamentó que el Parlamento no haya otorgado el voto de confianza a Cateriano por “intereses particulares”. Agregó que acepta medida y que conformará nuevo Gabinete en el plazo de ley.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó hoy que la reforma universitaria “no se negocia”, luego de que el Congreso le negara el voto de confianza al Gabinete Ministerial, que lideró Pedro Cateriano. Agregó que acepta esta medida y que, dentro del plazo que le concede la Constitución, formará un nuevo equipo.

Vizcarra consideró que la política “no puede ser un obstáculo” para la marcha del país y que “los intereses subalternos” no puede condicionar los objetivos que tiene el país para hacerle frente a la pandemia, reimpulsar el crecimiento económico, generar empleo y garantizar la calidad de la educación.

“El cálculo político que no busca el bienestar de la población no será aceptado, los acomodos bajo intereses particulares no nos harán retroceder. Desde aquí seguiremos impulsado la reforma universitaria, porque los jóvenes son el presente y futuro de este país y merecen contar con una educación de calidad. La reforma universitaria no se negocia”, manifestó.

Esto en clara referencia a la posición de ciertas bancadas, como la de Podemos Perú, Unión por el Perú y otros, que cuestionaron que Cateriano haya asistido al hemiciclo con dos ministros que tienen pendientes interpelaciones: Martín Benavides (Educación) y María Antonieta Alva (Economía y Finanzas).

El jefe de Estado lamentó que a pesar de que los parlamentarios expresaron, en los días previos, su disposición a “deponer desacuerdos” y “trabajar juntos por el Perú”, estos hayan optado por sumar una nueva crisis a la sanitaria y económica por la que atraviesa el país a causa del COVID-19.

“A pesar de la crisis sanitaria y económica que vivimos, el Congreso decidió agregar otra crisis política más en perjuicio de todos”, remarcó.

Agregó que las largas horas de debate del pleno ha demostrado “una vez más” a los peruanos que “para la mayoría de nuestros representantes los intereses particulares priman sobre los intereses de la nación”.

En ese sentido, aseguró que los “métodos y prácticas” del Parlamento que fue disuelto “han vuelto a manifestarse de manera abierta y desafiante”.

Alista nuevo Gabinete tras crisis total

El presidente Martín Vizcarra, en la parte final de su pronunciamiento, anunció que aceptaba la decisión del Parlamento y que en los próximos días dará a conocer a su nuevo Gabinete.

“Seguiremos adelante con todas las energías para afrontar esta pandemia, recuperar el crecimiento, fortalecer las instituciones, luchar contra la corrupción, buscar el desarrollo y el bienestar de la población. No vamos a renunciar a defender los intereses de los peruanos ni vamos a entrar en negociaciones a espaldas de la ciudadanía”, subrayó.

Vizcarra le agradeció a Cateriano por los servicios prestados al Perú en estas tres últimas semanas.

“Me apena profundamente que el Congreso haya negado, por primera vez en 20 años y en medio de una pandemia, la confianza a un Gabinete formado hace menos de un mes. Esta acción no tiene precedentes”, expresó.

Para finalizar, el mandatario aseguró que está convencido de que el país quiere “un futuro diferente”.

“Es necesario un diálogo alturado que privilegie los intereses del Perú, no dañemos a la democracia, por favor, no nos distraigamos con disputas políticas estériles y menos en medio de una pandemia. Estoy convencido de que vamos a superar esta crisis y a conducir al país a un futuro mejor. El Perú siempre será primero”, concluyó.

Más temprano, el jefe de Estado se reunió con los integrantes del Gabinete Ministerial, en Palacio de Gobierno.

Cateriano, a través de su cuenta de Twitter, le dio las gracias al presidente Vizcarra “por la oportunidad que me dio, de servir a nuestro país, en esta crítica coyuntura”. “Fue un honor haber colaborado con usted”.

“No acepto es que se me amenace”

El saliente primer ministro no recibió el voto de confianza de parte del Congreso, cuyos integrantes no solo cuestionaron su respaldo a la minería formal, sino también a la continuidad de los ministros Martín Benavides (Educación) y María Antonieta Alva (Economía y Finanzas). Los dos tienen pendientes interpelaciones.

Antes de retirarse del hemiciclo, Cateriano hizo uso de la palabra por última vez en una sesión de más de 20 horas.

“Respecto a mis posturas en materia económica, no quiero que se repita en mi país la experiencia histórica que propició la hiperinflación por el manejo dadivoso del dinero del Estado, ni que se repita la historia de quiebra económica del Estado. Respeto las posiciones opositoras a mi manera de pensar, pero lo que no acepto es que se me conmine o amenace, a mí nadie me puede amenazar públicamente, no solo porque soy el presidente del Consejo de Ministros, sino que esa es una actitud que no se condice con las prácticas parlamentarias y de respeto a la autoridad” , remarcó.

Cateriano dijo que se fue advertido de que no había consenso en el Parlamento sobre la ratificación de Benavides.

Sin embargo, agregó que cuando armó el Gabinete, junto al presidente Martín Vizcarra, decidieron que Benavides continúe como “un mensaje político de apoyo a la reforma universitaria”.

“A mí se me advirtió, señor presidente [del Congreso, Manuel Merino], que no había consenso respecto a la ratificación del ministro de Educación y, por lo tanto, iba a ser difícil que se me extienda el voto de confianza. Desde el punto de vista político, cuando armamos el gabinete considerábamos que esta ratificación era un mensaje político de apoyo a la reforma universitaria”, exclamó.

El pleno del Congreso decidió negar la confianza a Cateriano Bellido. Fueron 37 votos a favor, 54 en contra y 34 abstenciones. El Gabinete Ministerial había jurado al cargo el 15 de julio y, según la Constitución, requería el aval del Parlamento para seguir en funciones.

A favor de la confianza se mostraron las bancadas del Partido Morado y Somos Perú, en contra Podemos, Unión por el Perú, Frepap y Frente Amplio. Los legisladores de Fuerza Popular, al igual que los de Acción Popular votaron divididos. Mientras que el bloque de Alianza para el Progreso se abstuvo.

(El Comercio)