Valientes adultos mayores crían a tres sobrinos nietos

Juana comentó la condición en la que se encuentran: “Mi hermano se llama Abel y tiene 77 años, él no puede caminar, está cojo, cuida al más pequeño de 5 años, porque después del almuerzo salgo acompañada de mis dos nietos de 7 y 9 años, me ayudan a cargar los costales con las botellas y acabamos a las 5 p.m.”, detalló.

You May Also Like