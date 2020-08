Alcalde Pérez: “No estamos acá por miedo a la vacancia”

“Yo quiero decirles vecinos que acá estamos no porque dicen que nos van a vacar, no señores, estamos acá para trabajar con ustedes y solucionar el problema que tienen en los distintos asentamientos humanos”, señaló Segundo Pérez ante decenas de vecinos del sector La Florida.

Luego que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), diera trámite al pedido de vacancia del actual alcalde de Coronel Portillo, Segundo Pérez Collazos, señaló no estar trabajando por miedo la vacancia, si no por solucionar los problemas y mejorar los servicios para la población.

