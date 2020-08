AMPLIACIÓN POPULISTA

Claro que la formalización de la propiedad es un tema importante, pero ello debe hacerse con toda la información acerca del origen de los mismos para que no se esté realizando una legalización de algo que tuvo su génesis en una ilegalidad. Esta propuesta sería utilizada como un modo de formalizar el tráfico de tierras y ello es lo que no creemos que persiga el presidente.

Con estas medidas no se hace más que premiar a quienes perturban el orden y el Estado de Derecho, es más, muchos aseguran que ello alienta a las invasiones inducidas por traficantes de tierras, que aunque conocidos no son castigados con el rigor que la ley establece.

Cierto es que el país necesita formalización para poder emprender su camino hacia el desarrollo pero ello no puede conseguirse con medidas que no hacen más que poner en evidencia el asistencialismo por parte del Estado a algo que a todas luces inició de manera ilegal. Todos sabemos que toda esa informalidad empieza por la manera en que se hacen de predios, a través de invasiones que hacen que las ciudades crezcan de manera no proyectada y más bien desordenada.

