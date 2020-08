‘Ningún Gobierno ha escuchado la petición del sector Salud’

Según el último informe emitido en julio por la Dirección Regional de Salud de Ucayali que señala que el primer caso reportado de COVID-19 no fue el 4 de abril como toda la población creyó sino el 6 de marzo, un mes antes de que los hospitales colapsaran. “¿Qué pasó allí? No sabemos qué ha sucedido.”, indicó.

You May Also Like