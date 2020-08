Quince alumnos ucayalinos participan en la ‘Escuela Naranja’

En este sentido aseguró que el fiscal no tiene argumentos para intentar desaparecer al partido compuesto por más de 70 mil militantes y que cumple con la ley, además criticó que en los tres años de investigación no haya encontrado pruebas contra la lideresa del fujimorismo, “es un atropello”, calificó.

En cuanto a la petición del fiscal José Domingo Pérez, que ha solicitado al Poder Judicial la suspensión de las actividades del partido Fuerza Popular por dos años y medio. Noriega aseveró, “el fiscal está en su derecho de pedir; pero no puede decidir quién no participa”.

