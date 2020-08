UNU y empresas retail tendrán que devolver dinero

“La comisión de protección al consumidor de Loreto, que también tiene competencia en Ucayali, emitió una sanción a la Universidad Nacional de Ucayali por infracción al artículo 73 y 74 del Código, esta se impuso porque cuando ya se iban a graduar los estudiantes, resulta que no existía ese título, pues la universidad no tenía autorización por parte de SUNEDU para otorgar ese título”, señaló.

You May Also Like