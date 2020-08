Cadena perpetua para padre violador

El sentenciado, Ever Napo Flores abusó sexualmente de su hija en su domicilio , ubicado en el Km. 9 de la Carretera Federico Basadre, hechos que ocurrieron el 4 de junio del 2018, los mismos que quedaron corroborados no solo con el testimonio de la menor, sino con los reconocimientos médicos.

