Comando Covid pide cerco epidemiológico

Ángel Gutiérrez, jefe del Comando Covid Regional, señala que el avance de la pandemia está controlada. Asimismo, indica ya se cuenta con laboratorio referencial para el procesamiento de pruebas moleculares.

–¿Cuál es la situación actual del nuevo coronavirus en la región Ucayali?

Se podría decir que estamos en la meseta, los signos en la meseta tiende a disminuir, después de proceso que como ya todos sabemos en función de esta epidemia ahora ya pandemia, se ha manifestado en su mayor magnitud en nuestra región, gracias a Dios podemos decir que la meseta tiende un poco a disminuir, si bien es cierto el número de casos en forma progresiva va aumentando, pero el factor R como todos sabemos, determina a cuantas personas puede infectar un portador, normalmente se dice que puede ser de tres a cuatro personas, esas tres personas a nueve, esas nueve a veintisiete y así a más personas. En estos momentos en Ucayali tenemos ese factor R, en 1.02 implica que solo a una persona puedo contagiar, entonces que la epidemia en nuestra región estaría siendo controlada.

-¿Cuál es su balance sobre la pandemia?

En estos momentos, yo creo que hemos logrado o estamos consiguiendo fortalecer el sector Salud, básicamente con el número de camas hospitalarias con los equipos de respuesta rápida con el personal y siempre coordinando con el Ministerio de Salud y de Economía, sobre todo el recurso para la atención de nuestros profesionales para los equipos de respuesta rápida, los equipos Y la planta de oxígeno. Esta es, creo yo una semana importantísima porque ya va a entrar en funcionamiento el último hospital de campaña, se van a agregar cien camas más de atención. Ya se realizan las pruebas moleculares con diagnóstico a las veinticuatro horas; asimismo ya se hicieron doscientas pruebas moleculares que no se han podido enviar a Lima, de estas, cerca de treinta y seis han salido positivos, entonces ya tenemos la certeza de que el diagnóstico en nuestra región se van a dar con prontitud y también estamos reforzando las plantas de oxígeno, que se nos presentó como algo muy serio en mayo y junio. Una empresa ya trajo sus equipos de Colombia y el gobierno regional ha adquirido la planta de oxígeno, ya ha hecho las pruebas finales, se ubicará probablemente en Salvador Allende. Aparte ya se ha conseguido financiamiento para otras dos plantas de oxígeno, para Atalaya y Padre Abad. En resumen, en este momento la epidemia está controlada en la región, pero es importante que la población conozca que no debemos bajar la guardia.

-Acerca del hospital de campaña. Según el director de Salud, solo se contaba con un médico ¿Cuál es la situación de ese hospital?

Nos hemos reunido con el director del hospital Amazónico y efectivamente, el hospital contaba con un médico, pero ya han llegado trece profesionales más entre enfermeros, técnicos de laboratorio. Asimismo ya se ha dado luz verde al servicio de vigilancia, al servicio de lavandería y de nutrición. Por eso afirmo que ya entrará en funcionamiento.

-¿En cuánto tiempo?

En esta semana, estamos esperando y coordinándose porque ya está culminado. Debe venir el jefe del Programa Nacional de Inversiones de Salud (Pronis), para hacer la entrega oficial.

-¿Cuáles son las estadísticas Covid, entre pacientes y fallecidos?

Hasta la fecha, confirmados son 20 mil ocho pacientes, de ellos, novecientos cuarenta y nueve son fallecidos. Esto hace una letalidad más o menos de 4.7%. Como todos sabemos, ha ido en ascenso, el promedio regional de casos es alto, 47% que significa que de diez pruebas que se realizan, entre cuatro y cinco salen positivas. El promedio diario siempre ha oscilado entre el 40 y el 47 por ciento, eso quiere decir que tenemos un promedio alto de infección, pero como repito, lo bueno es que los pacientes no están llegando a ser hospitalizados, porque el tratamiento precoz está dando resultados. Valgan verdades, estamos recibiendo pacientes fuera de nuestra jurisdicción de Contamana y Huánuco, pero lastimosamente muchos de ellos vienen muy delicados y fallecen acá es por eso que nuestras 20 camas UCI en estos momentos están a full, además cabe la posibilidad de que EsSalud amplíe dos camas más y el Hospital Regional del Centro Covid pueda ampliar cuatro o cinco más. Debemos equiparlas con ventiladores mecánicos, y recursos humanos, los cuales escasean; por ejemplo, en Atalaya ya han convocado, están insistiendo con tres médicos y a pesar que se les ha aumentado el incentivo de 9 mil soles, ahora el jefe de la Red ha aumentado a doce mil, pero aun así no se presentan.

-Con respecto a lo que acaba de mencionar, de que reciben pacientes fuera de su jurisdicción. ¿Cabe la posibilidad que volvamos a cuarentena?

El Consejo Regional ha emitido un informe y envió al comando, la semana pasada nos hemos reunido, y por unanimidad hemos enviado un documento, al gobierno central solicitando que tres provincias Purús, Atalaya y Padre Abad, sean declarados en cuarentena, no ha salido en la última relación, pero hemos solicitado. Probablemente, creo yo que ellos hayan visto las estadísticas de nuestras región que no ameritaría todavía una cuarentena, pero, es posible porque el día de mañana vamos a tener una reunión extraordinaria de comando a solicitud del Director Regional de Salud, por ese aumento de casos y vamos a ver qué estrategias para que en nuestra región si se da el rebrote se de una magnitud no tan intensa.

-Respecto a los médicos. ¿Cuántos han pedido licencia debido a la pandemia? ¿Sabe si alguno de ellos esté atendiendo en consultorios particulares?

Bueno se da, no solo acá sino también a nivel nacional, sabemos que solo el cuarenta por ciento de los recursos humanos han estado cumpliendo esa función, ahora ya están reincorporándose, pero también sabemos que hay normas específicas que ha dado el Ministerio de Salud, para aquellos que sean vulnerables o tengan alguna comorbilidad no deban laborar. Acá también podría darse, pero estamos en una situación tranquila pero esperamos que los profesionales que hayan pedido su descanso lo estén cumpliendo

-El gobierno anunció 20 mil millones para el sector salud ¿Se está gestionando para que algo de ese presupuesto llegue a Ucayali?

Esto ya se decide a nivel macro, eso tiene que definir el Ministerio de Economía y Finanzas, esperamos que aquí en Ucayali de acuerdo a la cantidad de población, de acuerdo a la necesidad del sector no llegue también un monto importante para poder continuar con esta lucha.

-¿Qué obras en el sector salud vienen para Ucayali luego de la pandemia?

Indudablemente lo que nos interesa es el Hospital Regional y también el Hospital de Atalaya. Como todos sabemos para el reinicio de las obras se tienen que cumplir estrictamente los protocolos sanitarios y se nos ha informado que en este mes, o más tardar el veinte de agosto se estaría reiniciando las obras en estos dos hospitales.

-¿Cuántas camas UCI tenemos en Ucayali? ¿Cuántas camas están libres?

En estos momentos contamos con veinte camas UCI, contando con los de Essalud, no hay ninguna cama libre, es por eso nuestra preocupación, tenemos espacio para ampliar pero nuestra deficiencia son los recursos humanos, no podemos permitir que un solo grupo de profesionales atiendan a diez camas, no sería óptimo.

-¿Cuál es el presupuesto para Salud en la región Ucayali en el 2021?

El presupuesto siempre es el tres por ciento del PBI, las unidades ejecutoras son las que destinan el presupuesto, pero esperamos que se concrete lo que se ha solicitado que este tres por ciento se duplique a nivel nacional. Desde el Ministerio de Salud ya se está hablando de dos cambios importantes, primero el sistema unificado donde todos los peruanos podamos tener acceso, con un sistema único; y en segundo lugar que por lo menos el porcentaje destinado al sector Salud, se duplique.

-¿Qué coordinaciones existen con las clínicas privadas para la atención del Covid?

En un inicio antes de que se de esta norma teníamos el apoyo de las clínicas, todo el mes de mayo las clínicas han estado apoyando sobre todo con las gestantes a término. En este momento, no se ha firmado ningún documento con ninguna clínica para atención porque todavía tenemos atención. Entendemos que las clínicas no tienen UCI y no están preparados para atender pacientes críticos. Además, tenemos camas libres hospitalarias.

-Usted ha señalado 3% de presupuesto. ¿Cuál es la situación del Hospital de Pucallpa?

Sabemos que el Hospital Regional de Pucallpa tiene categoría II. La idea con esta con esta nueva infraestructura vamos a buscar un hospital III -1, porque los presupuestos son históricos. Un hospital tres uno no puede atender con médicos generales, este hospital tiene que funcionar con médicos especializados, con requisitos según lo ha establecido el Ministerio de Salud. Esperamos que el director de Salud y el director del Hospital vean este panorama.

-Respecto al Hospital Regional en construcción ¿En cuánto tiempo estaría entrando en funcionamiento?

Uno de los problemas que tenemos ahorita es que hay un espacio que ya debe ser evacuado y hasta este momento que está funcionando hospitalización, centro quirúrgico la unidad de cuidados intensivos y la emergencia. Todo ellos ya tiene que dejar el lugar y pasarse a este ambiente en Manantay. Si toda como calculamos ya en el próximo año estaría entregándose el hospital, solo falta el dos por ciento.

-¿Es por ello que se sigue con el término del Hospital de Campaña?

Ese es un compromiso que se asumió el quince mayo, el ex Premier Zevallos, se comprometió a ayudarnos con dos hospitales, EsSalud ya está funcionando, en el MINSA siempre hay demora administrativa, me gustaría que vayamos a la par, porque ese hospital ya debió entrar en funcionamiento junto con la Villa EsSalud. Son temas que se presentan en el camino, con esto a parte de las trescientos cincuenta camas que tenemos en la región, vamos a ampliar cien más. El reto que tenemos ahora es aumentar las camas UCI y los médicos especialistas.

-Hay un trabajo articulado entre Diresa y el comando Covid para hacer frente al contagio en las comunidades nativas, como es el caso de Sepahua?

Sí, venimos trabajando de manera articulada, la unidad ejecutora de Atalaya nos ha pedido apoyo al comando y a la DIRESA nos ha pedido recursos humanos, la prioridad es fortalecer el equipo de respuesta rápida en Atalaya, ya tenemos equipo en Sepahua y en Tahuanía, esta semana la situación tiende a controlarse. El reporte hasta la fecha de infectados en las comunidades nativas es de mil novecientos veintitrés. Es necesario el puente aéreo para llegar a las comunidades nativas, solo el puente aéreo, sino también educación y el sistema financiero por el banco de la Nación.

SIGRIDT RODRÍGUEZ