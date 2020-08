Callería, Yarinacocha y Manantay en alerta

Para finalizar, envió un mensaje a la población para no bajar la guardia, que la pandemia continúa y que aún no se ha podido frenar los contagios por Covid-19. “La pandemia aún no ha sido controlada, en DIRESA, lo que haremos será un estudio de seroprevalencia geográfica, para saber cuántos de la población ya infectó”.

Además, dijo que ha solicitado al Gobierno Regional (GOREU) un presupuesto que permita contrarrestar estas dos enfermedades, “porque no sólo estamos en emergencia por Dengue; en cuanto a la Leptospira, tenemos 42 casos confirmados y 4 fallecidos y no podemos bajar la guardia” señaló.

You May Also Like