Cierran empresas a la espera de financiamiento

“Pero, la empresa primero debe negociar con los trabajadores y ver otras alternativas. Si no hay un acuerdo, sólo entonces, preparará el sustento de la información económica que refleje que la empresa está en rojo y que no puede seguir asumiendo el costo de planilla; inclusive debe presentar la pericia de una empresa auditora registrada en la Contraloría”, agregó.

Laboral. Al respecto, el director del Área Laboral de PwC Perú, Percy Alache, dijo a Correo que las empresas al no recibir el financiamiento oportuno de Reactiva o del FAE Mype, no tienen cómo seguir operando. “Algunas están viendo ir al cese colectivo, a la disolución o liquidación, lo que supone pérdida de empleos”, comentó.

