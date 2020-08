Comando Matico busca local

“La única opción viable era un espacio en Las Casuarinas, pero debido a la oposición de los vecinos no pudo concretarse el traslado. Actualmente, estamos en el local comunal de la Comunidad Intercultural Bena Jema, pero el espacio de este local tampoco es apropiado, ya que no contamos con luz, ventanas, ni servicios higiénicos” indicó Soria.

You May Also Like