Fiscalía Anticorrupción constata maquinaria pesada abandonada en Pucallpa

Tres volquetes en pésimas condiciones en el interior de una mecánica mientras que una retro excavadora totalmente desmantelada fue hallada en un almacén ubicado en Avenida Carretera Antigua de Yarinacocha. Los propietarios de los establecimientos, donde se hallaron los vehículos aseguraron que fueron a dejar en junio del 2019, no pudiendo hacer la reparación porque no hay un contrato o licitación.

“Me vacaron porque me ausenté, en los 30 días calendarios que ellos manifiestan, yo me ausenté exactamente 26 días, porque fui invitada por el Gobierno Regional de Ucayali, esto para cumplir mis funciones sobre el presupuesto de la creación de Ugel Tahuanía. Mediante un oficio me hicieron la invitación el 9 de marzo”.

You May Also Like