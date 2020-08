Nadine Heredia: Poder Judicial rechaza dictarle prisión preventiva por caso Gasoducto Sur

Señaló que se contradicen los testimonios de algunos colaboradores eficaces del caso, lo que señala no representa una prueba de algún acto colusorio. Además, menciona que Heredia Alarcón no representan un peligro de fuga por tener arraigo familiar y laboral, este último por recibir remuneración del Partido Nacionalista y haber creado una empresa propia.

Sánchez Balbuena argumentó su decisión judicial señalando que falta sustento en la imputación fiscal asegurando que no se condice con el acuerdo plenario que establece que las prisiones preventivas no debe ser una pena adelantada.

Nadine Heredia Alarcón no regresará a prisión preventiva por el caso Gasoducto Sur, de acuerdo a lo ordenado por el juez Juan Sánchez Balbuena. El magistrado rechazó el pedido de la Fiscalía y decidió ordenar comparecencia con restricciones para la ex primera dama.

