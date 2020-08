ORAU pide mejorar producción agrícola indígena

Sin embargo, según reiteró, lo han logrado bajo exigencia y presión. Ya no queremos que sigan regalando víveres en las comunidades nativas, sino que los mismos comuneros siembren para que no sean desabastecidos más adelante.

La atención previa, habría ayudado directamente a observar y analizar que los escasos puestos de salud en las comunidades no están implementadas. Desde las comunidades, se hizo incidencia; por ejemplo, de los 88 millones de soles que eran para distribuirse a nivel nacional, a Ucayali les corresponde 11 millones que hasta este momento no se tiene ninguna efectividad en el cumplimiento.

“Lo que insistíamos es que las comunidades nativas sean atendidas mediante los insumos en lo que corresponde a esta situación de la pandemia, pero no fue simplemente una exigencia que ha tenido que salir de la nada, sino que bajo presión y constante gestión de una y otra forma hemos logrado cosas, tal vez no en su totalidad, como debería de ser”, señala, Diques Ríos.

