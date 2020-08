Personas trans e intersex podrán cambiar datos en su DNI

En Pucallpa, Carlos Vilca, felicitó la decisión del Poder Judicial e instó a que las procuradurías de Reniec y de EsSalud no apelen esta decisión, porque no constituye una decisión que afecte los intereses del Estado peruano, sino que reconoce la vulneración de derechos humanos de personas trans e intersex.

Asimismo, el juzgado también ha ordenado que EsSalud no limite las atenciones en salud al género que tienen asignadas las personas, sino a sus necesidades en salud. Esto porque a la persona demandante no se le brindó la atención en salud que necesitaba a causa del sexo que tenía registrado en su DNI.

