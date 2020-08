Pedimos atención a nuestro Plan Nacional de Desarrollo Indígena

Finalmente aclaró que el tema de la Hidrovía Amazónica es de completo rechazo debido a que el río Ucayali, así como otros ríos, llegarían a estar bajo el control de empresas chinas, por lo que refiere que no quieres una hidrovía china. “Nuestros ríos necesitan protección porque genera peces, y otras riquezas de las cuales también nos alimentamos nosotros. Nosotros rechazamos esta hidrovía amazónica porque no favorece a los pueblos indígenas”, finalizó.

Respecto a la información sobre la pandemia en los pueblos indígenas señaló, que es la consulta previa virtual que no funciona para los pueblos indígenas pues no es una ventana de trámites, es un derecho que tienen los pueblos indígenas y por lo tanto se tiene que respetar. Por lo que señala que debería darse de manera presencial, con información completa, por lo tanto la consulta previa virtual es de tajante rechazo.

Asimismo, aclara que se sienten discriminados porque no están en la agenda, de discusión sobre los pueblos indígenas, hasta la fecha no estaría llegando ningún tipo de médico contratado, mucho menos medicamentos para la implementación en los puestos de salud. Motivo por el cual pide que la política de salud pública tiene que ser intercultural y tiene que llegar a todas las comunidades, así como un tema de educación bilingüe.

“Nosotros hemos presentado un Plan de Acción que recoge cómo los pueblos indígenas queremos desarrollarnos y el gobierno tiene que atendernos con ese plan en la implementación y eso hemos pedido que ese plan se tiene que considerar como políticas públicas del Estado Peruano., no estamos considerados por eso es que no tenemos un presupuesto propio para la atención de los pueblos indígenas”, indicó.

You May Also Like