Contralor dice que entrega de canastas sigue en investigación

“De repente es un docente que trabaja en una Ugel, hay que verificar, porque parece ilógico es que un docente que trabaja en la Ugel de Purús está en Coronel Portillo, entonces, yo no sé cómo lo hace, por eso les decía, la inconducta funcional de la corrupción que es un virus que nos acompaña hace mucho tiempo se tiene que corregir, yo lamento que de repente haya habido esta malinterpretación (con la entrega de esta municipalidad) con consecuencia mediática, pero quiero reiterar que la Contraloría no ha dicho en ningún momento quiénes son los funcionarios porque ese es un tema que está en investigación”, aclaró.

“Eso no debería suceder porque la canasta no era para que reciba ningún funcionario, se supone que no han perdido su trabajo, ha estado con licencia de goce compensable, ha recibido su sueldo, la canasta era para la población vulnerable”, señaló.

