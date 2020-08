Reniec apela a fallo del Poder Judicial a favor de trans

Ante esta polémica, el pueblo está dividido, por una parte, las personas que no aceptan que se dé esta ordenanza en favor de la comunidad y por el otro, la comunidad trans quienes son los afectados, pues aseguran que se sienten excluidos de nuestro país al no darles el derecho de cambiar sus nombres o sus sexos.

Además, sostuvo que la apelación, que ha generado una oleada de críticas hacia la institución, no se configura como un acto de discriminación, sino legal. “Administrativamente cambiemos los nombres o sexos de personas trans, eso se hace vía judicial que, efectivamente, es largo. Hay procedimientos que no los decide el Reniec ni el Poder Judicial, sino el Congreso, entonces se debe dar una ley”, explicó.

You May Also Like