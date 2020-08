A fines de agosto se inauguraría la Farmacia de Coronel Portillo

Varias áreas de la municipalidad han dado su visto bueno a este, el Concejo también le ha dado luz verde, pero aún no se firma, pero si se conoce que está en marcha y que esta futura farmacia popular próximamente estaría ubicado y funcionando en la “Casa de la Cultura”, ex sede de la MPCP, entre los jirones Raimondi con Inmaculada (Callería).

