El Congreso otorgó el voto de confianza al Gabinete liderado por Walter Martos

La decisión de otorgar la confianza a Walter Martos y el gabinete ministerial se tomó con 115 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.

El Congreso de la República otorgó este martes el voto de confianza al Gabinete ministerial liderado por Walter Martos.

La decisión se tomó con 115 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones al término de una prolongada sesión plenaria.

Las bancadas que votaron a favor del voto de investidura fueron: Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Partido Morado, Frepap, Fuerza Popular, Unión por el Perú (UPP) y Podemos.

Cuatro legisladores del Frente Amplio y uno de UPP votaron en contra. Otros tres legisladores del Frente Amplio y uno de Acción Popular se abstuvieron.

Antes de retirarse del hemiciclo, Walter Martos afirmó que llegó a la sede del parlamento junto a sus ministros con la convicción de lograr la unidad entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.

“A veces tenemos oídos sordos al clamor del pueblo. Por ello mi compromiso que trabajar juntos no solo sean palabras, sino que realmente trabajemos juntos porque el pueblo necesita que trabajemos juntos”, dijo.

En ese sentido, Walter Martos señaló que ha pedido a los ministros de Estado reunirse con cada uno de los congresistas “en esta semana y en la próxima” para dar explicaciones concretas a sus necesidades.

“Y que también juntos vayan al pueblo más alejado que tengan que ir porque como decíamos en la mañana no se puede servir aquello que no se ama y no vamos a poder amar aquello que no concemos”, afirmó.

(RPP Noticias)