Celebran por primera vez el Día del Comunicador

Frente al ejercicio del periodismo empírico en la región, Marcela Ruíz Falcón aclaró que, toda carrera nace de manera empírica, pues se valora el esfuerzo de los comunicadores empíricos porque justamente sin ellos, debido a que no existía una facultad de Ciencias de la Comunicación, la ciudadanía no se hubiera existido el periodismo, las noticias para que la población se informe. Es por ello que hace la invitación respectiva a los jóvenes a postular a esta importante carrera profesional.

