LA PROMESA LLAMADA HOSPITAL

El nuevo HRP sigue siendo una promesa, porque no será suficiente su obligada y vigilada culminación infraestructural, sino que a la vuelta esperando se encuentran otras necesidades, ya que sus servicios no serán para aliviar refriados o dolores de muela, sino de capacidad III, con 26 especialidades médicas y justamente hasta la fecha carente de estos especialistas. Si la culminación de la obra ha saltado con garrocha hasta dentro de un año, imaginamos que su operatividad al 100% esperará un trecho más de promesas en las próximas campañas.

Fue promesa de campaña, y de no ser por un segundo periodo consecutivo no se habría concretado dejarlo en maqueta y en frondoso expediente técnico. Aunque con tantos retrasos y adicionales se diga actualmente que ha sido mal formulado, no hemos escuchado en los últimos doce años de una obra tan desafiante para la capacidad de sus formuladores y autoridades.

Hace unos días vi el amanecer sentada en una banca del patio de emergencia del hospital de Pucallpa. Mientras transcurrían las horas, el ir y venir de pacientes, familiares y personal hospitalario me hacía sacar cuentas del padecimiento cuando se busca alivio a la quebrantada salud en un lugar que no da para más y por el que se espera mucho.

