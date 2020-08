Trabajadores de Salud realizaron plantón

Asimismo, pidió el nombramiento de sus compañeros bajo la modalidad CAS con incluso quince años de antigüedad. “La ministra ha dicho que gracias a esta pandemia se han descubierto muchas falencias dentro de las instituciones y que no debe existir ya compañeros bajo la contratación de terceros, y que todos deben pasar a CAS, y sin embargo tenemos acá diez compañeros que todavía son terceros, o sea, no se están cumpliendo los mandatos”. El 26 del presente mes continuarán con la medida.

Indicó que este incentivo se les asignó desde del mes de mayo y hasta la fecha no han percibido y los directivos no les han explicado el motivo del retraso.

“Varios puntos hemos presentado a la ministra de la Salud, sin embargo, hasta el día de hoy no se ha cumplido nada; uno es el pago de nuestro bono que hasta el día de hoy no hemos recibido”, señaló, Augusto Catagne

