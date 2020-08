¡¡Ayudemos a Jazmin Chuquivilca!!

Jazmin Chuquivilca Condezo, una nena de 4 añitos, se encuentra hospitalizada en la cama E del área de emergencia del Hospital Amazónico de Yarinacocha. Ella necesita una tomografía y posterior cirugía para el mal que padece.

La pequeña tiene una enfermedad genética conocida como el síndrome de Wills, es decir, ella tiene un tumor en el riñon izquierdo el cual requiere de suma urgencia ser extirpado debido a la gravedad de su salud.

Según comenta la tía de la pequeña, ellos son de una familia humilde, no cuentan con el dinero para costear la tomografía y posterior cirugía, por lo que hace un llamado a todas aquellas personas de buen corazón para ayuden a Jazmín.

“Nosotros la detectamos el tumor en el mes de marzo, pero la por la pandemia no podíamos salir a la ciudad, estuvimos en la chacra, pero fue creciendo. Como la vi botada mal, la traje, no puedo dejar que mi bebita se muera así. La llevé a San Alejandro y felizmente un doctor me atendió ya la derivó aquí le agradezco y ahora acá el el doctor me dice que tiene el tumor de Wills pero no hay tomógrafo, pido ayuda a aquellas personas que quieran ayudarme” señaló, Brígida Condezo, tía de la menor.

Según el médico que atiende a la pequeña, ella es los casos raros que se presentan en uno de cada cien personas, pero el hecho de que haya pasado tanto tiempo con el tumor hace que su estado de salud esté en riesgo a medida que transcurre los días.

“La menor se encuentra estable, es una paciente ha llegado con una tumoración renal izquierda sugerente al tumor wills, necesitamos precisar bien claro el problema, y lo que necesitamos es una tomografía para poder dar solución al problema, el hospital no cuenta con un tomógrafo”, indicó el médico urólogo, Johan Campos.

Según señala el médico, la menor viene presentando sintomatología, desde el mes de marzo, por lo que la preocupación va en aumento debido a que ha pasado mucho tiempo desde que presenta la sintomatología hasta que fue derivada hasta el nosocomio.

Es decir, debido a la pandemia la familia debido a sus bajos recursos económicos fue imposible trasladar a la menor a un centro de salud debido a que viven en una chacra, en el caserío Valle Sagrado, alto Aguaytía, ubicado en el distrito de Irazola.

Por este medio se pide a las personas que tengan acceso a esta información y que tengan el buen corazón de ayudar a la pequeña Jazmin, comunicarse al número 935 665 436, o preguntar por el médico urólogo Johan Campos en el área de emergencia del Hospital amazónico para hacer llegar su apoyo.

All-focus

All-focus

All-focus

SIGRIDT RODRÍGUEZ