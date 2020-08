Intentan asaltar a conductora de noticiero

Señala que inmediatamente al oír sus gritos pidiendo auxilio, salieron algunas personas que trabajan en el canal y vecinos del lugar, por lo que los malhechores no tuvieron más alternativa que darse a la fuga con dirección a Yarinacocha, dejando casi en shock a quien iba a ser una víctima más de sus fechorías. Valdivia Ríos, dijo que felizmente no se llevaron nada, ni su motocicleta ni el celular, dado que vieron a los vecinos salir de sus casas.

