Más del noventa por ciento de ucayalinos acataron el domingo de cuarentena

Así como la imposición de una multa de hasta 6 450 y la muerte súbita a todas aquellas personas que no cumplan con el pago de la multa, es decir, no podrán realizar ningún tipo de trámite hasta que no paguen la multa respectiva por la violación de esta medida.

Esta personas no acataban la orden del aislamiento social, y no contaban con los permisos y documentos requeridos por las fuerzas del orden, por lo que fueron dirigidos hacia la loza deportiva ubicado en el asentamiento humano 7 de Junio, ubicado en esa jurisdicción, además fueron multados y retenidos por una horas.

You May Also Like