“El operativo se desarrolló sin inconvenientes”

Simplemente de que, el Ministerio Público en este caso las Fiscalías anticorrupción estamos para servir a la colectividad, queremos que presenten las denuncias correspondientes y obviamente nosotros estamos en la obligación de hacer las investigaciones pertinentes para poder lograr y acreditar o no la comisión de los hechos, pero eso sí, quiero sostener taxativamente que, los hechos no se han suscitado tal y como quieren tergiversar las personas. Nosotros hemos hecho las acciones acordes a ley y con respeto a los derechos fundamentales de las personas.

.Nosotros estamos haciendo una investigación preliminar contra unos funcionarios de DIRESA y con la empresa JAM ¿? y la señorita a la que hemos ido a su domicilio es una de las supuestas personas que han participado en la convocatoria para el otorgamiento de la “buena pro” ¿? Entonces como de manera reiterativa se le ha solicitado a la señorita para que presente de manera voluntaria la documentación y al no hacerlo el Ministerio Público tiene utilizar los mecanismos necesarios legales para lograr el fin concreto, en este caso, para poder corroborar o no la comisión del ilícito penal. Esta acción está dirigida contra los funcionarios y contra esta persona representante de la empresa Jham ¿? Y obviamente la señorita viene a ser un testigo.

.No, para nada, la señora no se despertó de su estado inconsciente, por el contrario, a mí me extrañó la condición en la que tenían a la señora.

