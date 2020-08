¿Qué opinan los pucallpinos del retorno de la Cuarentena Dominical?

Luego que el presidente de la República Martín Vizcarra mediante Decreto Supremo N° 139-2020-PCM, ordenó la inmovilización social obligatoria el domingo para toda la población, salimos a recoger la opinión de los pucallpinos y pucallpinas sobre un tema tan sensible como este.

Keyla García

“Está bien, que todos cumplan con hacer la cuarentena en sus casas por el bienestar de nuestros hijos, de uno mismo. El presidente no nos va a cuidar, nosotros mismos debemos aprender a hacerlo. Yo no salí por ningún motivo el domingo, me aseguré en hacer mi mercado un día antes y me quedé en casa con mis hijos, armamos nuestra piscina y disfrutamos del domingo. No estuvimos afuera porque, además, la Marina de Guerra estaba resguardando toda la calle”

Geronso Chávez

“Para mí debería de hacerse todos los domingos como era al principio para poder frenar en algo la propagación del coronavirus en nuestra ciudad y el país, con un solo día de cuarentena me parece bien pero no suficiente, que continúe nomas. Yo no salí, tampoco me generé el pase de circulación porque no lo vi necesario, al menos en mi caso, no”.

Julián Rodríguez

“No puedo opinar qué tan efectivo resulte ser para más adelante, pero me parece bien que se esté aplicando al menos un día a la semana. Se sabe que la población cada vez más se contagia y esto se debe a que ya se están normalizando las cosas y la gente no está siendo consciente de que pueden contagiarse por no respetar las medidas de bioseguridad.

Nilson Piña

“Está bien de todas formas, pero no solamente sería llevar a las personas que no cumplen esta orden, también deberían hacerlo con las personas que se reúnen en casas de familiares para beber alcohol. Claro, lo mismo se debe aplicar con los negocios que venden las bebidas en plena cuarentena. La gente debe ser consiente y actuar con responsabilidad para cuidarnos entre todos. Si el domingo se ha ordenado para cumplir, pues, hay que hacerlo”.

José Fernández

“Todo lo que diga el presidente Martín Vizcarra estoy apto a cumplir, es lo mejor que puedo hacer para cuidar mi salud y el de los míos. Si no nos cuidamos nosotros, como él ha dicho, ¿quién nos va a cuidar? Y desde mi casa he podido ver que las calles estaban vacías, y uno que otra persona transitando, pero esperemos que para el siguiente domingo ya nadie esté en las calles”.

Arturo Vílchez

“Yo estaba en mi casa nomas, no he salido ni a qué hora. Así que, a mí me parece que está bien la orden del presidente. Porque yo me iba a trabajar los días domingos en el balneario de San José y podía ver que muchísima gente andaba sin mascarillas y sin el distanciamiento social. Trabajaba de lunes a domingo, pero en esta situación me toca descansar los domingos”.

Joe Díaz

“Últimamente ha estado incrementando el índice de contagios no solo en la capital, sino también en nuestra región y está bien la medida que vienen empleando para tratar de mitigar la propagación del coronavirus. Y el domingo no tuve ningún motivo para salir, solo la pasé en casa, respetando lo que dijo el presidente porque debemos cuidar la salud de nuestras familias”.

Luis Lozano

“Bien, bien, bien, creo que ha sido muy positivo este primer día para que la gente tome más consciencia para que no haya reuniones familiares que generen acumulación de muchas personas. Los sábados se ven fiestas y más fiestas, eso también debería cambiar por el bienestar de la población. Aquí no hay la práctica de la cultura social ni cívica, gente que no respeta la luz roja del semáforo menos va a respetar la cuarentena dominical”.

Pablo Salas