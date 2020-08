Covid-Dengue, el doble diagnóstico que alarma en Pucallpa

No, nosotros no tenemos esa información, en todo caso eso tendría que hacerlo la Dirección Regional de Salud.

Normalmente esperemos que no sea como en años anteriores, como en el año 2012 o 2013, que se presenten casos altísimos en lo que es Dengue; por el momento se está tratando de controlar, consiguiendo o tratando de darles un tratamiento adecuado en primera instancia y no esperar que se complique. Hay que evitar la mortalidad.

Por el momento no, no me han informado de algún fallecido.

You May Also Like